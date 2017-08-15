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Дальнее зарубежье 15.08.2017 20:40

Hyundai отзовет с китайского рынка проблемные автомобили Genesis

Южнокорейская компания Hyundai Motor отзовет с китайского рынка часть автомобилей Genesis из-за дефекта стояночных тормозов, сообщает Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Кампания затронет 214 импортированных в страну автомобилей, выпущенных с 20 ноября 2013 года по 27 февраля 2015 года.

Плохой контакт в переключателях стояночных тормозов автомобилей может создать риски безопасности.

Отзыв начнется 21 августа, сообщает агентство "Синьхуа". Автопроизводитель бесплатно заменит дефектные устройства.

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Тэги: КИТАЙ, ЮЖКОРЕЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]