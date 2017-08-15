Hyundai отзовет с китайского рынка проблемные автомобили Genesis

Южнокорейская компания Hyundai Motor отзовет с китайского рынка часть автомобилей Genesis из-за дефекта стояночных тормозов, сообщает Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Кампания затронет 214 импортированных в страну автомобилей, выпущенных с 20 ноября 2013 года по 27 февраля 2015 года.

Плохой контакт в переключателях стояночных тормозов автомобилей может создать риски безопасности.

Отзыв начнется 21 августа, сообщает агентство "Синьхуа". Автопроизводитель бесплатно заменит дефектные устройства.