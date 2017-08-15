Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.003 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 24° 32° 17 Авг 22° 31° 18 Авг 22° 32°

ТЭК 15.08.2017 21:00

Белоруснефть приступила к добыче нефти в Эквадоре

РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" приступило к добыче нефти в Эквадоре, говорится в сообщении компании.

"Речь идет о месторождении Армадильо на блоке 55. Работы проводятся в соответствии с контрактом с государственной нефтедобывающей компанией Эквадора "Петроамазонас", - говорится в сообщении пресс-службы.

При реализации договора выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, а также спроектированы и построены инженерные коммуникации с учетом природоохранных требований этой страны. На основе данных, полученных в результате обработки и интерпретации площадной сейсмической съемки 3D, специалисты "Белоруснефти" рекомендовали к бурению три скважины.

"При строительстве скважины Армадильо-2 в пласте Volcanica отмечены повышенные газопоказания. Геофизические исследования и последующие данные этого объекта подтвердили, что белорусские специалисты открыли новую залежь нефти на месторождении. Из пласта Volcanica получен устойчивый промышленный приток безводной нефти", - отмечается в сообщении.

На месторождении Армадильо уже построены две скважины, начата их пробная эксплуатация. В процессе - строительство еще одной скважины.

Дальнейшие камеральные работы предусматривают актуализацию геостатической модели и уточнение местоположения последующих эксплуатационных скважин, отмечается в сообщении.

В рамках проекта предполагается добыть более 10 млн баррелей нефти.

Эквадор стал второй после Венесуэлы латиноамериканской страной, где "Белоруснефть" начала добычу нефти.

ПО "Белоруснефть" входит в состав государственного концерна "Белнефтехим", ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, а также работает в других странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЭКВАДОР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]