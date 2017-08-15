Белоруснефть приступила к добыче нефти в Эквадоре

РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" приступило к добыче нефти в Эквадоре, говорится в сообщении компании.

"Речь идет о месторождении Армадильо на блоке 55. Работы проводятся в соответствии с контрактом с государственной нефтедобывающей компанией Эквадора "Петроамазонас", - говорится в сообщении пресс-службы.

При реализации договора выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, а также спроектированы и построены инженерные коммуникации с учетом природоохранных требований этой страны. На основе данных, полученных в результате обработки и интерпретации площадной сейсмической съемки 3D, специалисты "Белоруснефти" рекомендовали к бурению три скважины.

"При строительстве скважины Армадильо-2 в пласте Volcanica отмечены повышенные газопоказания. Геофизические исследования и последующие данные этого объекта подтвердили, что белорусские специалисты открыли новую залежь нефти на месторождении. Из пласта Volcanica получен устойчивый промышленный приток безводной нефти", - отмечается в сообщении.

На месторождении Армадильо уже построены две скважины, начата их пробная эксплуатация. В процессе - строительство еще одной скважины.

Дальнейшие камеральные работы предусматривают актуализацию геостатической модели и уточнение местоположения последующих эксплуатационных скважин, отмечается в сообщении.

В рамках проекта предполагается добыть более 10 млн баррелей нефти.

Эквадор стал второй после Венесуэлы латиноамериканской страной, где "Белоруснефть" начала добычу нефти.

ПО "Белоруснефть" входит в состав государственного концерна "Белнефтехим", ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, а также работает в других странах.