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Дальнее зарубежье 15.08.2017 21:30

Apple планирует первое в истории компании размещение бондов в канадских долларах

Apple Inc. намерена совершить первое в истории компании размещение бондов в канадских долларах, использовав привлеченные средства для выплат акционерам.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, компания планирует разместить облигации на сумму не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,2 млрд) с доходностью около 83 процентных пункта выше бенчмарка.

Если информация подтвердится, размещение станет крупнейшим в истории канадских облигаций после продажи бондов пивоваренной компании Anheuser-Busch в начале текущего года.

С начала года Apple провела пять размещений бондов. Агентство S&P Global Ratings присвоило облигациям в канадских долларах рейтинг "AA+".

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Тэги: КАНАДА, APPLE, БОНДЫ, -ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]