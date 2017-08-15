Apple планирует первое в истории компании размещение бондов в канадских долларах

Apple Inc. намерена совершить первое в истории компании размещение бондов в канадских долларах, использовав привлеченные средства для выплат акционерам.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, компания планирует разместить облигации на сумму не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,2 млрд) с доходностью около 83 процентных пункта выше бенчмарка.

Если информация подтвердится, размещение станет крупнейшим в истории канадских облигаций после продажи бондов пивоваренной компании Anheuser-Busch в начале текущего года.

С начала года Apple провела пять размещений бондов. Агентство S&P Global Ratings присвоило облигациям в канадских долларах рейтинг "AA+".