Первый вице-премьер и министр обороны Азербайджана осмотрели готовность воинских подразделений в прифронтовой зоне

Первый вице-премьер правительства Азербайджана Ягуб Эюбов и министр обороны генерал –полковник Закир Гасанов во вторник побывали в подразделениях, расположенных на передовой линии с целью ознакомления на месте с текущей ситуацией в прифронтовой зоне, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства республики.
«В ходе встречи с военнослужащими подразделений, расположенных на линии соприкосновения огня, первый вице-премьер и министр были проинформированы о боевых условиях. Первый вице-премьер и министр обороны также ознакомились с боевой и психологической подготовкой личного состава, их питанием, солдатскими общежитиями, социально-бытовыми и прочими военными объектами», - отмечается в информации.
Делегация, выразив уверенность в выполнении на высоком уровне заданий, поставленных перед Вооруженными Силами главой государства, высоко оценила созданные для военнослужащих условия.
Кроме того, Я. Эюбов и З.Гасанов проконтролировали ход работ по строительству на передовой нового военного городка.
«Они были проинформированы о том, что в военном городке наряду со штабом также предусмотрено создание соответствующих комплексов общественного питания и быта, медицинских пунктов и прочих инфраструктурных объектов для обеспечения на высоком уровне служебно боевой деятельности военнослужащих. По итогам осмотра для качественного выполнения строительных работ были даны соответствующие поручения и рекомендации", - отмечается в сообщении.
Н.Аббасова
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