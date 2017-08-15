Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.003 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 24° 32° 17 Авг 22° 31° 18 Авг 22° 32°

15.08.2017 20:23

Первый вице-премьер и министр обороны Азербайджана осмотрели готовность воинских подразделений в прифронтовой зоне

Первый вице-премьер правительства Азербайджана Ягуб Эюбов и министр обороны генерал –полковник Закир Гасанов во вторник побывали в подразделениях, расположенных на передовой линии с целью ознакомления на месте с текущей ситуацией в прифронтовой зоне, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства республики.

«В ходе встречи с военнослужащими подразделений, расположенных на линии соприкосновения огня, первый вице-премьер и министр были проинформированы о боевых условиях. Первый вице-премьер и министр обороны также ознакомились с боевой и психологической подготовкой личного состава, их питанием, солдатскими общежитиями, социально-бытовыми и прочими военными объектами», - отмечается в информации.

Делегация, выразив уверенность в выполнении на высоком уровне заданий, поставленных перед Вооруженными Силами главой государства, высоко оценила созданные для военнослужащих условия.

Кроме того, Я. Эюбов и З.Гасанов проконтролировали ход работ по строительству на передовой нового военного городка.

«Они были проинформированы о том, что в военном городке наряду со штабом также предусмотрено создание соответствующих комплексов общественного питания и быта, медицинских пунктов и прочих инфраструктурных объектов для обеспечения на высоком уровне служебно боевой деятельности военнослужащих. По итогам осмотра для качественного выполнения строительных работ были даны соответствующие поручения и рекомендации", - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ФРОНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


ВС Азербайджана не стреляют по мирным армянам, но без приказа уничтожат любой военный объект - Минобороны Министр обороны Азербайджана ознакомился с положением в прифронтовых воинских частях Баку не ждет «сюрпризов» от армянской стороны на линии фронта в период проведения Евроигр Начальник Генштаба ВС Азербайджана проверяет боеспособность армии в прифронтовой зоне Минобороны Азербайджана проверяет уровень снабжения прифронтовых частей военной техникой и оружием

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]