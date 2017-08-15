На восстановление доверия между странами Персидского залива может уйти много времени - глава МИД Катара

Глава МИД Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани выразил надежду на восстановление доверия между странами Персидского залива, но предположил, что этот процесс может оказаться продолжительным.
"Катар всегда был одним из основателей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), и мы и в настоящее время отмечаем его высокую важность для всех в регионе. Эта организация построена на стратегической безопасности и доверии", - приводят западные СМИ слова, сказанные им журналистам во вторник.
Глава внешнеполитического ведомства Катара добавил, что из-за сложившегося кризиса "необходимо много времени для восстановления этого доверия".
"Мы надеемся на восстановление", - добавил он.
ССАГПЗ был основан в 1981 году, в него входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.
5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.
Катару был выдвинут ультиматум, который содержал ряд требований, включая понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, прекращение финансирования террористических группировок, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, закрытие спутникового телеканала "Аль-Джазира".
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