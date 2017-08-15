В Бельгии изготовители гигантского омлета бросили вызов скандалу с заражением яиц - СМИ

Несмотря на кризис, вызванный заражением куриных яиц инсектицидом фипронилом, Всемирное братство гигантского омлета бельгийского города Мальмеди изготовило свой традиционный 600-килограммовый омлет, как и предыдущий 21 год каждого 15 августа, сообщил телеканал RTBF.
Для этого омлета использовали 10 тыс. яиц, 30 кг свиного сала, растительное масло, несколько килограммов соли и перца, 6 кг зеленого лука и сковороду 4 м в диаметре весом 1,5 тонны.
Каждый год братство предлагает в этот день бесплатно 600 кг омлета зрителям и всем оказавшимся близ этого зрелища людям. В этом году их собралось около 1 тыс., несмотря на заполонивший все бельгийские СМИ "яичный скандал".
При этом инициаторы традиционного действа предупредили через социальные сети, что яйца для изготовления омлета проверены Федеральным агентством по безопасности продовольственной цепи.
В Бельгии и ряде других стран западного христианства 15 августа - выходной день, когда отмечается религиозный праздник Успения пресвятой Богородицы.
Телеканал уточняет, что существует семь "всемирных братств гигантского омлета". Помимо Мальмеди, еще два находятся во Франции, и по одному - на французской заморской территории Новая Каледония, в США, Канаде и в Аргентине.
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