Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что в произошедших в Шарлоттсвилле столкновениях ультраправых и их противников виноваты "обе стороны", передает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Я думаю, виноваты обе стороны", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Таким образом, Д.Трамп повторил свое заявление, сделанное в субботу в качестве первой реакции на события в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) - тогда президент США сказал, что в происшедшем виноваты "многие стороны".

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и еще 19 человек пострадали в Шарлоттсвилле после того, как автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых. В свою очередь ультраправые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Эдварду Ли.

Впоследствии полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который, предположительно, сидел за рулем машины.

По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях города.

Позднее Д.Трамп призвал к единству и осуждению ненависти, однако как демократы, так и республиканцы посчитали, что президент должен был более четко осудить ультраправых.