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Дальнее зарубежье 16.08.2017 10:15

Трамп заявил, что считает "обе стороны" виноватыми в столкновениях в Шарлоттсвилле

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что в произошедших в Шарлоттсвилле столкновениях ультраправых и их противников виноваты "обе стороны", передает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Я думаю, виноваты обе стороны", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Таким образом, Д.Трамп повторил свое заявление, сделанное в субботу в качестве первой реакции на события в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) - тогда президент США сказал, что в происшедшем виноваты "многие стороны".

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и еще 19 человек пострадали в Шарлоттсвилле после того, как автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых. В свою очередь ультраправые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Эдварду Ли.

Впоследствии полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который, предположительно, сидел за рулем машины.

По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях города.

Позднее Д.Трамп призвал к единству и осуждению ненависти, однако как демократы, так и республиканцы посчитали, что президент должен был более четко осудить ультраправых.

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Тэги: США, ТРАМП, ГОРОД, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]