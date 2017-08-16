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Дальнее зарубежье 16.08.2017 10:26

Аргентина предупредила США о недопустимости вооруженного вмешательства в дела Венесуэлы

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что не считает правильным силовой метод урегулирования ситуации в Венесуэле.

"Применение силы - этот не тот путь",- сказал он на совместной с вице-президентом США Майком Пенсом пресс-конференции, отметив, что допускает экономическое давление на венесуэльские власти.

М.Пенс посетил Аргентину в рамках турне по странам Латинской Америки.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не исключает различные варианты решения проблемы в Венесуэле, переживающей политический кризис, "включая возможность военных мер в случае необходимости".

М.Пенс, со своей стороны, сказал, что "у Соединенных Штатов много возможностей", которые они рассматривают.

"Но мы действительно считаем, что нагнетание экономического и дипломатического давления на режим Мадуро (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ) и не только со стороны Америки, но и со стороны всего мира, может способствовать восстановлению демократии в Венесуэле мирными средствами", - сказал он.

Наблюдатели обратили внимание, что американский вице-президент, хотя и смягчил тон в отношении Венесуэлы, не заявил, что силовой метод решения вопроса исключается.

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Тэги: АРГЕНТИНА, США, ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]