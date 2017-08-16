Генсек ООН высказался против распространения расизма и ксенофобии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о недопустимости распространения расизма, ксенофобии и других порочных проявлений в современном мире.
"Расизм, ксенофобия, антисемитизм, исламофобия - явления, отравляющие наше общество. Мы должны всегда и везде противостоять им", - написал он на своей странице в твиттере.
Наблюдатели считают, что это предупреждение связано с событиями в американском штате Виргиния, где в результате столкновений между ультраправыми силами и их противниками в городе Шарлоттсвилль один человек погиб, еще более 30 пострадали.
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на "обе стороны", что вызывало волну протестов и обвинений в адрес президента в поддержке и оправдании расизма.
В знак протеста председатель федерации профсоюзом AFL-CIO Ричард Трамка заявил о выходе из организации, объяснив, что не может "сидеть в одном совете с президентом, терпимо относящимся к ханжеству и домашнему терроризму".
"Высказывания президента Трампа сегодня (во вторник - ИФ) дезавуируют его вынужденные вчерашние (критические - ИФ) заявления о ККК (ку-клукс-клан - расистская организация - ИФ) и неонацизме", говорится в заявлении профсоюзного лидера.
В то же время бывший лидер ККК Дэвид Дьюк поблагодарил Д.Трампа "за честность и смелость" в правильном освещении событий в Шарлоттсвилле.
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