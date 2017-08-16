Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.003 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 23° 32° 18 Авг 22° 33° 19 Авг 22° 32°

Дальнее зарубежье 16.08.2017 10:47

Генсек ООН высказался против распространения расизма и ксенофобии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о недопустимости распространения расизма, ксенофобии и других порочных проявлений в современном мире.

"Расизм, ксенофобия, антисемитизм, исламофобия - явления, отравляющие наше общество. Мы должны всегда и везде противостоять им", - написал он на своей странице в твиттере.

Наблюдатели считают, что это предупреждение связано с событиями в американском штате Виргиния, где в результате столкновений между ультраправыми силами и их противниками в городе Шарлоттсвилль один человек погиб, еще более 30 пострадали.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на "обе стороны", что вызывало волну протестов и обвинений в адрес президента в поддержке и оправдании расизма.

В знак протеста председатель федерации профсоюзом AFL-CIO Ричард Трамка заявил о выходе из организации, объяснив, что не может "сидеть в одном совете с президентом, терпимо относящимся к ханжеству и домашнему терроризму".

"Высказывания президента Трампа сегодня (во вторник - ИФ) дезавуируют его вынужденные вчерашние (критические - ИФ) заявления о ККК (ку-клукс-клан - расистская организация - ИФ) и неонацизме", говорится в заявлении профсоюзного лидера.

В то же время бывший лидер ККК Дэвид Дьюк поблагодарил Д.Трампа "за честность и смелость" в правильном освещении событий в Шарлоттсвилле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ГЕНСЕК, РАСИЗМ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Порошенко встретится с генсеком ООН Гутерришем в воскресенье в Киеве Генсек ООН посещает столицу Афганистана Нейтралитет позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе - генсек ООН Генсек ООН призвал лидеров ШОС поддержать реализацию парижского соглашения по климату Генсек ООН должен призвать страны Центральной Азии выполнять свои обязательства в области защиты прав человека - Human Rights Watch Генсек ООН выступит на саммите ШОС в Астане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]