Манат подорожал к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 августа установил на уровне 1,7008 манат/$1 (15 августа – 1,7007 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 августа ЦБА установил на уровне 1,9972 манат/1EUR (15 августа - 2,0030 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю сохранил на уровне 0,0284 манат/1RUB.

Н.Аббасова