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Дальнее зарубежье 16.08.2017 10:21

В Дамаске готовятся к открытию Международной выставки промышленных товаров

Сирийские власти после шестилетнего перерыва из-за войны готовятся к открытию в Дамаске 59-й Международной выставки промышленных товаров, которая начнет свою работу 17 августа, сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.

"Работа кипит, все надо привести в порядок. Конечно, для того чтобы бизнесмены снова прилетали сюда, как и в довоенное время, должно пройти время. Люди должны убедиться, что здесь безопасно, а промышленность в Сирии восстанавливается. Но даже в этом году мы ожидаем приезда более чем 2 тысяч делегаций из разных стран мира", - сказал С.аль-Халиль.

Сирийские власти пытались провести 59-ю выставку еще в 2016 году, но из-за обстрелов боевиками Дамаска и его пригорода ничего не вышло - было слишком опасно. С созданием зоны деэскалации в пригороде столицы и началом работы в этой районе Сирии контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов российской военной полиции, которая выступает гарантом соблюдения режима прекращения огня, местные власти снова решили возродить некогда ежегодную выставку.

По словам С.аль-Халиля, выставка продлится она чуть больше недели. За это время здесь представят различное оборудование, машины, спецтехнику, стройматериалы, а также товары народного потребления и образцы пищевой промышленности.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ВЫСТАВКА, ТОВАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]