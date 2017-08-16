В Дамаске готовятся к открытию Международной выставки промышленных товаров

Сирийские власти после шестилетнего перерыва из-за войны готовятся к открытию в Дамаске 59-й Международной выставки промышленных товаров, которая начнет свою работу 17 августа, сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.
"Работа кипит, все надо привести в порядок. Конечно, для того чтобы бизнесмены снова прилетали сюда, как и в довоенное время, должно пройти время. Люди должны убедиться, что здесь безопасно, а промышленность в Сирии восстанавливается. Но даже в этом году мы ожидаем приезда более чем 2 тысяч делегаций из разных стран мира", - сказал С.аль-Халиль.
Сирийские власти пытались провести 59-ю выставку еще в 2016 году, но из-за обстрелов боевиками Дамаска и его пригорода ничего не вышло - было слишком опасно. С созданием зоны деэскалации в пригороде столицы и началом работы в этой районе Сирии контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов российской военной полиции, которая выступает гарантом соблюдения режима прекращения огня, местные власти снова решили возродить некогда ежегодную выставку.
По словам С.аль-Халиля, выставка продлится она чуть больше недели. За это время здесь представят различное оборудование, машины, спецтехнику, стройматериалы, а также товары народного потребления и образцы пищевой промышленности.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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