Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США

Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, обойдя по этому показателю Японию впервые с октября прошлого года, свидетельствуют результаты исследования американского Минфина.
В июне Китай приобрел US Treasuries на $44,3 млрд, тогда как Япония продала эти активы на сумму $22,5 млрд.
В результате объем китайского портфеля американских долговых обязательств повысился до $1,15 трлн, японского - снизился до $1,09 трлн.
На третьем месте находится Ирландия с показателем $302,5 млрд (+$6,7 млрд за месяц), далее следует Бразилия ($269,7 млрд, без изменения), Каймановы острова ($254 млрд, снижение на $12,1 млрд) и Швейцария ($244,5 млрд, рост на $5 млрд).
В топ-10 держателей US Treasuries также входят Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.
Россия в июне снизила вложения в гособлигации США на $5,8 млрд. Среди крупнейших держателей US Treasuries Россия занимает 14-е место с показателем $101,9 млрд.
Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне вырос на $47,7 млрд, до $6 трлн 171 млрд. Из этой суммы бумаги на $3 трлн 995 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.
Чистый отток иностранных инвестиций из акций США в позапрошлом месяце составил $4,47 млрд, приток вложений в корпоративные долговые бумаги - $2,81 млрд.
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