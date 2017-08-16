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Дальнее зарубежье 16.08.2017 10:41

Более 30 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков убиты за один день в ходе рейдов полиции на Филиппинах

32 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков уничтожены на Филиппинах в ходе массовых антинаркотических рейдов, проводимых органами правопорядка, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные полиции.

АП отмечает, что это самое большое число людей, убитых за один день в рамках общенациональной антинаркотической кампании, объявленной год назад президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Рейды, в рамках которых также были арестованы 109 человек, прошли накануне.

Всего полиция провела 67 рейдов в провинции Булакан на севере страны. Было изъято более 200 г метамфетамина, более 780 г марихуаны, различное огнестрельное оружие и гранаты.

Агентство напоминает, что Р.Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет наркотики. С момента прихода Р.Дутерте к власти в результате столкновений с силами правопорядка погибли свыше 3,2 тыс. человек, подозреваемых в распространении наркотиков.

АП также утверждает, что еще более 2 тыс. человек, связанных с наркоторговлей, были либо убиты неизвестными, либо погибли при других обстоятельствах.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФИЛИППИНЫ, НАРКОТИКИ, ОПЕРАЦИИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]