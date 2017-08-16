Более 30 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков убиты за один день в ходе рейдов полиции на Филиппинах

32 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков уничтожены на Филиппинах в ходе массовых антинаркотических рейдов, проводимых органами правопорядка, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные полиции.

АП отмечает, что это самое большое число людей, убитых за один день в рамках общенациональной антинаркотической кампании, объявленной год назад президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Рейды, в рамках которых также были арестованы 109 человек, прошли накануне.

Всего полиция провела 67 рейдов в провинции Булакан на севере страны. Было изъято более 200 г метамфетамина, более 780 г марихуаны, различное огнестрельное оружие и гранаты.

Агентство напоминает, что Р.Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет наркотики. С момента прихода Р.Дутерте к власти в результате столкновений с силами правопорядка погибли свыше 3,2 тыс. человек, подозреваемых в распространении наркотиков.

АП также утверждает, что еще более 2 тыс. человек, связанных с наркоторговлей, были либо убиты неизвестными, либо погибли при других обстоятельствах.