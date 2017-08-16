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ТЭК 16.08.2017 10:42

Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт сжиженного газа в 2,4 раза

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года экспортировал 45 тыс. 146,2 тонны сжиженного газа, что в 2,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

"Общая стоимость экспортированных из Азербайджана за отчетный период 45 тыс. 146,2 тонн сжиженного газа составила $10 млн 277,3 тыс. (рост в 2,6 раза)", - отметили в правительстве.

В 2016 году Азербайджан экспортировал 58 тыс. 842,8 тонн сжиженного газа на $10 млн 825,3 тыс.

Сжиженный газ в Азербайджане производится на НПЗ им. Г.Алиева и на Азербайджанском газоперерабатывающем заводе (АзГПЗ).

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]