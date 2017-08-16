Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт сжиженного газа в 2,4 раза

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года экспортировал 45 тыс. 146,2 тонны сжиженного газа, что в 2,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

"Общая стоимость экспортированных из Азербайджана за отчетный период 45 тыс. 146,2 тонн сжиженного газа составила $10 млн 277,3 тыс. (рост в 2,6 раза)", - отметили в правительстве.

В 2016 году Азербайджан экспортировал 58 тыс. 842,8 тонн сжиженного газа на $10 млн 825,3 тыс.

Сжиженный газ в Азербайджане производится на НПЗ им. Г.Алиева и на Азербайджанском газоперерабатывающем заводе (АзГПЗ).

Н.Аббасова