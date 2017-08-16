Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт сжиженного газа в 2,4 раза

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года экспортировал 45 тыс. 146,2 тонны сжиженного газа, что в 2,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
"Общая стоимость экспортированных из Азербайджана за отчетный период 45 тыс. 146,2 тонн сжиженного газа составила $10 млн 277,3 тыс. (рост в 2,6 раза)", - отметили в правительстве.
В 2016 году Азербайджан экспортировал 58 тыс. 842,8 тонн сжиженного газа на $10 млн 825,3 тыс.
Сжиженный газ в Азербайджане производится на НПЗ им. Г.Алиева и на Азербайджанском газоперерабатывающем заводе (АзГПЗ).
Н.Аббасова
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 115 раз - Минобороны Азербайджана
Первый вице-премьер и министр обороны Азербайджана осмотрели готовность воинских подразделений в прифронтовой зоне
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения в «Белом городе»
В Азербайджане столкнулись «Жигули» и «Мерседес», погибли 2 и пострадали 5 человек
В Бельгии изготовители гигантского омлета бросили вызов скандалу с заражением яиц - СМИ
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Постпред США при ООН подвергла Иран критике за угрозы выхода из соглашения по атому
Начинается второй конкурс президентских грантов для НПО
Генсек ООН высказался против распространения расизма и ксенофобии
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»