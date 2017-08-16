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СНГ 16.08.2017 14:43

Лавров: угрозы военного вмешательства в дела Венесуэлы неприемлемы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет о неприемлемости угроз военного вмешательства в дела Венесуэлы.

"Показалось важным подтвердить нашу позицию по Венесуэле. Мы едины в необходимости скорейшего преодоления имеющихся разногласий в этой стране исключительно мирным путем, через общенациональный диалог, без какого-либо давления извне, не говоря уже о неприемлемости угроз военного вмешательства во внутренние дела этой страны, что уже было резко осуждено подавляющим большинством латиноамериканских государств", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим боливийским коллегой.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАТАМЕРИКА, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]