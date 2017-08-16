Лавров: угрозы военного вмешательства в дела Венесуэлы неприемлемы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет о неприемлемости угроз военного вмешательства в дела Венесуэлы.
"Показалось важным подтвердить нашу позицию по Венесуэле. Мы едины в необходимости скорейшего преодоления имеющихся разногласий в этой стране исключительно мирным путем, через общенациональный диалог, без какого-либо давления извне, не говоря уже о неприемлемости угроз военного вмешательства во внутренние дела этой страны, что уже было резко осуждено подавляющим большинством латиноамериканских государств", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим боливийским коллегой.
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