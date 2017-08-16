Односторонние санкции США против Ирана - это безответственные действия, которые могут нарушить баланс, достигнутый в рамках ядерной сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Односторонние санкции в принципе нелегитимны. А когда эти санкции используются для того, чтобы разворачивать в свою пользу очень выверенный баланс по той или иной проблеме, а именно такой баланс был достигнут по иранской ядерной программе, то это, я считаю, безответственные действия, которые могут этот баланс нарушить и подорвать", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

Он добавил: "Не надо с такими провокациями выступать, поскольку речь идет не чьих-то национальных интересах, не о национальных интересах какой-то одной страны, а об интересах огромного региона, в котором мы заинтересованы обеспечить безъядерный статус".

Глава МИД РФ напомнил, что страны неоднократно пытались договориться о том, что если в Совбезе ООН согласовывается пакет экономических мер воздействия на любую страну, будь то Северная Корея, Иран или другая страна, "все должны взять на себя обязательства ограничиваться в своих действиях коллективно согласованным пакетом санкций".

"И взять на себя обязательство выступать с односторонними рестрикциями, пытаясь через односторонние действия компенсировать то, что не удалось провести в коллективно согласованный пакет", - пояснил С.Лавров.

Министр заметил: "Американцы категорически выступают против, но этот принцип очень трудно отвергать, он будет сохраняться актуальным. И во всех следующих дискуссиях мы обязательно будем его отстаивать".

Соответствующие заявления, по его словам, уже были сделаны на консультациях Совбеза ООН. "Это наша принципиальная позиция, которую разделяют многие наши партнеры", - сказал С.Лавров.