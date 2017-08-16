Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9972 RUR   0.0284 GBR   2.1893 TRY   0.4808

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 30° Завтра 23° 32° 18 Авг 23° 33° 19 Авг 22° 33°

Регион 16.08.2017 15:01

Лавров видит в односторонних санкциях США против Ирана угрозу самой "ядерной сделке"

Односторонние санкции США против Ирана - это безответственные действия, которые могут нарушить баланс, достигнутый в рамках ядерной сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Односторонние санкции в принципе нелегитимны. А когда эти санкции используются для того, чтобы разворачивать в свою пользу очень выверенный баланс по той или иной проблеме, а именно такой баланс был достигнут по иранской ядерной программе, то это, я считаю, безответственные действия, которые могут этот баланс нарушить и подорвать", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

Он добавил: "Не надо с такими провокациями выступать, поскольку речь идет не чьих-то национальных интересах, не о национальных интересах какой-то одной страны, а об интересах огромного региона, в котором мы заинтересованы обеспечить безъядерный статус".

Глава МИД РФ напомнил, что страны неоднократно пытались договориться о том, что если в Совбезе ООН согласовывается пакет экономических мер воздействия на любую страну, будь то Северная Корея, Иран или другая страна, "все должны взять на себя обязательства ограничиваться в своих действиях коллективно согласованным пакетом санкций".

"И взять на себя обязательство выступать с односторонними рестрикциями, пытаясь через односторонние действия компенсировать то, что не удалось провести в коллективно согласованный пакет", - пояснил С.Лавров.

Министр заметил: "Американцы категорически выступают против, но этот принцип очень трудно отвергать, он будет сохраняться актуальным. И во всех следующих дискуссиях мы обязательно будем его отстаивать".

Соответствующие заявления, по его словам, уже были сделаны на консультациях Совбеза ООН. "Это наша принципиальная позиция, которую разделяют многие наши партнеры", - сказал С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ИРАН


Похожие новости


Вызывает сожаление, что администрация Трампа подвергает сомнению план действий по иранской ядерной программе - Лавров США и Россия продолжат поиск путей для урегулирования разногласий - Тиллерсон Оливер Стоун осуждает ужесточение санкций против РФ, сравнивает ситуацию с преддверием Первой мировой Трамп возлагает на Конгресс ответственность за плохие отношения с Россией В ЕС считают, что закон США о санкциях против РФ учитывает интересы Евросоюза Трамп надеется на сотрудничество с РФ по глобальным вопросам, чтобы необходимость в санкциях отпала

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]