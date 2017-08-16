Экс-премьер Киргизии Бабанов зарегистрирован кандидатом на пост президента

Бывший премьер-министр Киргизии, лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов стал вторым зарегистрированным кандидатом в президенты на предстоящих выборах главы государства.
"Центризбирком в ходе сегодняшнего заседания принял решение зарегистрировать О.Бабанова кандидатом на пост главы государства. Он стал вторым зарегистрированным кандидатом", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК Киргизии.
По словам собеседника агентства, члены ЦИК единогласно поддержали регистрацию О.Бабанова.
3 августа ЦИК Киргизии зарегистрировал другого бывшего премьера, лидера партии "Ак-Шумкар" (Белый сокол) Т.Сариева в качестве кандидата на пост главы государства.
О.Бабанов является лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" (Отечество), которая имеет 28 мандатов в законодательном органе страны. С декабря 2011 года по сентябрь 2012 года занимал должность премьер-министра Киргизии.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Всего в ЦИК поступило 59 заявлений от кандидатов в президенты. На данный момент число претендентов сократилось до 51. Регистрация кандидатов в президенты завершится 10 сентября.
Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться на пост президента.
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