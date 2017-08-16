Ведомственные инструкции не должны ставиться выше закона - Путин

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил о недопустимости случаев, когда ведомственные документы имеют приоритет перед законом, как это было во времена сталинского НКВД.
Участники совещания по развитию транспортной инфраструктуры на Северо-Западе РФ обратили внимание президента на ситуации, когда грузы, которые перемещаются внутри России, подвергаются таможенным процедурам. По их словам, причина состоит в том, что, несмотря на поправки в закон, ряд ведомств разослал на места специальные методические письма.
"Какие могут быть методические письма, противоречащие закону?" - сказал в связи с этим В.Путин.
"Это практика НКВД. Точно-точно. Раньше так и было. Ведомственные инструкции ставились выше закона. Слава Богу, мы прекратили, я надеюсь, такую практику", - заметил президент.
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