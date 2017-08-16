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Дальнее зарубежье 16.08.2017 14:45

Ангар горит в лондонском аэропорту "Саутенд", очевидец сообщил о взрыве - газета

Сильный пожар произошел в среду в ангаре лондонского аэропорта "Саутенд", информирует сайт британской газеты "Сан".

На кадрах с места происшествия видно, как над ангаром поднимается большой столб черного густого дыма.

Издание, цитируя одного очевидца, сообщило о взрыве.

"Пожарные и спасатели сейчас работают на месте происшествия в ангаре, расположенном в северной части аэропорта", - сообщил газете представитель аэропорта. Он отметил, что "Саутенд" остается открытым и работает в нормальном режиме".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, ЛОНДОН, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]