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Дальнее зарубежье 16.08.2017 16:03

Джордж Мартин рассказал, с чего есть пошла "Песнь Льда и Пламени"

Писатель-фантаст Джордж Р.Р.Мартин рассказал, какую сцену в саге "Песнь Льда и Пламени" он придумал первой; но он не знает, что послужило вдохновением для неё.

"Когда в 1991 году начал работать над романом "Авалон" и написал уже около 50 страниц, появилась сцена, в которой Бран (Старк, один из героев саги - ИФ) видит обезглавленного человека, в ней также были щенки лютоволка в снегу. Она точно не входила в "Авалон". Эта сцена и положила начало всей саге, хотя поначалу я не знал частью чего это будет", - сказал Дж.Мартин в среду на пресс-конференции.

По его словам, он три дня работал над первой главной, затем за ней последовали следующие.

Писатель рассказал, что главным источником вдохновения для саги являются Война Алой и Белой Розы в средневековой Британии, а также работа "Трон из костей дракона" Тэда Уильямса.

В то же время, по словам Дж.Мартина, во многих случаях он точно знает, что служит источником для вдохновения. "Порой это какие-то встречи, случаи из жизни, личный опыт. Но часто идеи приходят не знаю, откуда - из левого или правого полушария мозга, они просто приходят, из ниоткуда, воплощаясь в жизнь", - заметил он.

Дж.Мартин признался, что за последние десятилетия его жизнь изменилась, и он часто ощущает давление со стороны мира. "Но есть метод борьбы с этим - я просто включаю компьютер и переношусь в Вестерос (один из континентов выдуманного им мира - ИФ)", - поделился он.

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Тэги: РОССИЯ, МАРТИН, САГА, НАЧАЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]