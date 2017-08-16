Писатель-фантаст Джордж Р.Р.Мартин рассказал, какую сцену в саге "Песнь Льда и Пламени" он придумал первой; но он не знает, что послужило вдохновением для неё.
"Когда в 1991 году начал работать над романом "Авалон" и написал уже около 50 страниц, появилась сцена, в которой Бран (Старк, один из героев саги - ИФ) видит обезглавленного человека, в ней также были щенки лютоволка в снегу. Она точно не входила в "Авалон". Эта сцена и положила начало всей саге, хотя поначалу я не знал частью чего это будет", - сказал Дж.Мартин в среду на пресс-конференции.
По его словам, он три дня работал над первой главной, затем за ней последовали следующие.
Писатель рассказал, что главным источником вдохновения для саги являются Война Алой и Белой Розы в средневековой Британии, а также работа "Трон из костей дракона" Тэда Уильямса.
В то же время, по словам Дж.Мартина, во многих случаях он точно знает, что служит источником для вдохновения. "Порой это какие-то встречи, случаи из жизни, личный опыт. Но часто идеи приходят не знаю, откуда - из левого или правого полушария мозга, они просто приходят, из ниоткуда, воплощаясь в жизнь", - заметил он.
Дж.Мартин признался, что за последние десятилетия его жизнь изменилась, и он часто ощущает давление со стороны мира. "Но есть метод борьбы с этим - я просто включаю компьютер и переношусь в Вестерос (один из континентов выдуманного им мира - ИФ)", - поделился он.
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