Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9972 RUR   0.0284 GBR   2.1893 TRY   0.4808

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 30° Завтра 23° 32° 18 Авг 23° 33° 19 Авг 22° 33°

Внешняя политика 16.08.2017 15:12

Пан Ги Мун отмечает наличие большого потенциала для расширения азербайджано-корейских отношений

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отмечает наличие большого потенциала для расширения связей между Азербайджаном и Кореей, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«На встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым бывший генсек ООН Пан Ги Мун отметил наличие большого потенциала для расширения связей между двумя странами, подчеркнув в этой связи важность развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, транспортной, туристической областях, сфере ИКТ и прямого авиасообщения», - сказано в сообщении.

Э.Мамедъяров высоко оценил участие бывшего генсека ООН в проходящей в Баку 41-й всемирной скаутской конференции.

Стороны выразили удовлетворение уровнем складывающихся между Баку и Сеулом двусторонних отношений, коснулись мероприятий, которые проходят в Азербайджане и Корее в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Пан Ги Мун высказал интерес к процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Э.Мамедъяров подчеркнул необходимость вывода оккупационных войск Армении с захваченных территорий Азербайджана с точки зрения решения проблемы и обеспечения мира и безопасности в регионе. Министр поблагодарил корейское руководство за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и вопросам увеличения роли ООН в урегулировании имеющихся в мире конфликтов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРЕЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


В Баку состоится азербайджано-корейская деловая встреча Деловая встреча азербайджанских и южнокорейских фармацевтических компаний пройдет в Баку на следующей неделе Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Южную Корею Президент Алиев уверен в укреплении двусторонних связей с Сеулом Азербайджан и Южная Корея будут сотрудничать в сфере морского транспорта Перспективы азербайджано-корейского военно-технического сотрудничества обсуждены в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]