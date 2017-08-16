Пан Ги Мун отмечает наличие большого потенциала для расширения азербайджано-корейских отношений

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отмечает наличие большого потенциала для расширения связей между Азербайджаном и Кореей, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«На встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым бывший генсек ООН Пан Ги Мун отметил наличие большого потенциала для расширения связей между двумя странами, подчеркнув в этой связи важность развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, транспортной, туристической областях, сфере ИКТ и прямого авиасообщения», - сказано в сообщении.

Э.Мамедъяров высоко оценил участие бывшего генсека ООН в проходящей в Баку 41-й всемирной скаутской конференции.

Стороны выразили удовлетворение уровнем складывающихся между Баку и Сеулом двусторонних отношений, коснулись мероприятий, которые проходят в Азербайджане и Корее в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Пан Ги Мун высказал интерес к процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Э.Мамедъяров подчеркнул необходимость вывода оккупационных войск Армении с захваченных территорий Азербайджана с точки зрения решения проблемы и обеспечения мира и безопасности в регионе. Министр поблагодарил корейское руководство за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и вопросам увеличения роли ООН в урегулировании имеющихся в мире конфликтов.

Р.Бабаев