Объем экспорта российских вооружений с 2001 года составил около $45 млрд - Рособоронэкспорт

Россия с 2001 года поставила за рубеж вооружения для сухопутных войск, системы ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы на $45 млрд, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев.
"Мы отмечаем резкий скачок спроса на боевую авиацию. Ее доля в общем объеме поставок Рособоронэкспорта в 2017 году превысит 50%. При этом компания успешно поставляет продукцию и для других видов вооруженных сил. С 2001 года за рубеж поставлено военной техники и вооружения для сухопутных войск, ПВО и РЭБ на сумму около $45 млрд ", - сказал А.Михеев, чьи слова в среду привели в пресс-службе компании.
По данным "Рособоронэкспорта", в настоящее время на рынке наибольшим спросом пользуются многоцелевые истребители, боевые и транспортно-боевые вертолеты, бронетанковая техника, артиллерийские системы, зенитные ракетные системы.
"Рособоронэкспорт" успешно осваивает и другие сегменты мирового оружейного рынка. Мы обучаем иностранных специалистов, содействуем в проектировании и строительстве сервисных центров для ремонта и модернизации поставляемой военной техники, помогаем ее обслуживать, создаем специальную инфраструктуру. Кроме того, в последние годы широкое развитие получили проекты, связанные с лицензионным производством военной техники, выполнением опытно-конструкторских работ и деятельностью в космосе", - сказал А.Михеев.
Он заявил, что основная доля экспорта компании приходится на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. "Среди традиционных партнеров, которые стабильно закупают российскую продукцию военного назначения, выделяются Индия и Китай",- отметил глава "Рособоронэкспорта".
По его словам, грядущий форум "Армия 2017" позволит показать зарубежным партнерам возможности российской техники.
"На грядущем форуме "Армия-2017" будет представлена продукция практически для всех видов вооруженных сил. Кроме статической экспозиции, наши зарубежные партнеры посетят динамические показы ходовых, летных и огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники", - отметил глава компании.
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