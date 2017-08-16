В ЕС не стали комментировать реакцию Трампа на события в Шарлоттсвилле, заявив о неприятии расизма

Пресс-служба Европейской комиссии отказалась комментировать высказывания президента США Дональда Трампа по поводу столкновений в Шарлоттсвилле.

"Европейский союз осуждает все формы насилия, ненависти и расизма в Европе и повсюду в мире", - сказала официальный представитель ЕК Аника Брейдтхардт на брифинге в Брюсселе в среду в ответ на просьбу прояснить позицию ЕС в связи оценкой Д.Трампом событий в Шарлоттсвиле, в которой многие усмотрели поддержку расизма и неонацизма.

Она сослалась на договор о Евросоюзе, в котором говорится, что ЕС основывается на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства, соблюдения прав человека, включая права меньшинств.

А.Брейдтхардт также напомнила, что Хартия Евросоюза об основных правах гласит, что любая форма дискриминации по принципу пола, расы, цвета кожи, этнического происхождения, языка, религии, политических убеждений и других различий запрещена в ЕС.