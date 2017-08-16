МИД Турции потребовал от Берлина выдачи одного из руководителей неудавшегося путча, замеченного в ФРГ

МИД Турции направил властям ФРГ ноту с требованием экстрадировать одного из руководителей попытки переворота в Турции Адиля Оксюза, который, предположительно, был замечен на германской территории на прошлой неделе, сообщает сайт турецкого издания "Сабах".

Турецкие власти также обратились к Берлину с просьбой предоставить информацию о местонахождении А.Оксюза и расследовать сообщения о его пребывании на территории ФРГ.

"Сабах" пишет, что по различным сведениям, А.Оксюз был замечен во Франкфурте-на-Майне и в Ульме. Появлялись также сообщения, что он получил временное разрешение на жительство в германской земле Баден-Вюртемберг.

А.Оксюз считается одним из самых разыскиваемых участников путча. За информацию, которая приведет к его поимке, турецкие власти обещают примерно $1,1 млн.

Газета напоминает, что А.Оксюз был задержан еще в день переворота 15 июля 2016 года возле штаба путчистов в Анкаре, однако затем ему удалось убедить силы безопасности отпустить его. Впоследствии он, по-видимому, смог выехать за границу.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча проживающего в США оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена.