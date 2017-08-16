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Регион 16.08.2017 15:27

МИД Турции потребовал от Берлина выдачи одного из руководителей неудавшегося путча, замеченного в ФРГ

МИД Турции направил властям ФРГ ноту с требованием экстрадировать одного из руководителей попытки переворота в Турции Адиля Оксюза, который, предположительно, был замечен на германской территории на прошлой неделе, сообщает сайт турецкого издания "Сабах".

Турецкие власти также обратились к Берлину с просьбой предоставить информацию о местонахождении А.Оксюза и расследовать сообщения о его пребывании на территории ФРГ.

"Сабах" пишет, что по различным сведениям, А.Оксюз был замечен во Франкфурте-на-Майне и в Ульме. Появлялись также сообщения, что он получил временное разрешение на жительство в германской земле Баден-Вюртемберг.

А.Оксюз считается одним из самых разыскиваемых участников путча. За информацию, которая приведет к его поимке, турецкие власти обещают примерно $1,1 млн.

Газета напоминает, что А.Оксюз был задержан еще в день переворота 15 июля 2016 года возле штаба путчистов в Анкаре, однако затем ему удалось убедить силы безопасности отпустить его. Впоследствии он, по-видимому, смог выехать за границу.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча проживающего в США оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРГ, ПУТЧ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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