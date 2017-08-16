Партнерами Минналогов Азербайджана в 2017г стали 455 налогоплательщиков

Министерство налогов Азербайджана c начала 2017 года присвоило статус «налогового партнера» 455 налогоплательщикам, сообщает ведомственная газета «Vergiler».

«С начала 2017 года статус «налогового партнера» получили 455 налогоплательщиков, из которых 200 работают в Баку», - пишет газета.

По данным газеты, в январе-июне 499 налогоплательщиков - партнеров министерства приняли участие в мероприятиях ведомства.

Как сообщалось ранее, с целью внедрения принципа «зеленого коридора» в налоговой системе с 1 декабря 2016 года Минналогов стало применять новый механизм взаимоотношений с налогоплательщиками – налогового партнера.

А.Ахундов