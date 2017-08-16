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Бизнес и законодательство 16.08.2017 15:21

Партнерами Минналогов Азербайджана в 2017г стали 455 налогоплательщиков

Министерство налогов Азербайджана c начала 2017 года присвоило статус «налогового партнера» 455 налогоплательщикам, сообщает ведомственная газета «Vergiler».

«С начала 2017 года статус «налогового партнера» получили 455 налогоплательщиков, из которых 200 работают в Баку», - пишет газета.

По данным газеты, в январе-июне 499 налогоплательщиков - партнеров министерства приняли участие в мероприятиях ведомства.

Как сообщалось ранее, с целью внедрения принципа «зеленого коридора» в налоговой системе с 1 декабря 2016 года Минналогов стало применять новый механизм взаимоотношений с налогоплательщиками – налогового партнера.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]