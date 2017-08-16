Таджикским школьницам запретили носить хиджабы, а школьникам - бороды

Министерство образования и науки Таджикистана обнародовало рекомендации по форме одежды для учащихся и студентов.
В комментарии к "Рекомендательной инструкции одежды для учащихся учреждений общего образования республики", опубликованном в среду на официальном сайте министерства, говорится, что соблюдение этих правил "обеспечит равенство учащихся в учебном учреждении".
"Одежда должна быть изготовлена из хлопчатобумажной, шерстяной и шелковой ткани. С целью недопущения вреда здоровью учащихся, следует воздержаться от использования синтетической ткани", - говорится в инструкции.
Девочкам во время пребывания в школах запрещается ношения сатра (хиджаба), спортивной одежды (за исключением уроков физкультуры и субботников), порванных джинсов, мини и узких юбок, ношение более одной серьги в одном ухе, различных украшений на носу, шее, бровях и лбу, руках и ногах, чрезмерное использование макияжа. Кроме того запрещается ношение пропагандистской одежды, имеющей надписи, флаги и символы других государств.
Школьникам также не разрешается приходить на уроки в спортивной одежде (за исключением уроков физкультуры и субботников), носить бороды и длинные волосы, серьги, перстни, длинные ногти. Джинсы разрешается носить только в зимний период.
Школьникам рекомендуют одевать протокольную одежду: для юношей темные, синие костюмы, такого же цвета обувь, белые рубашки с короткими или длинными рукавами, галстуки, для девушек - темные или синие юбки ниже колена, такого же цвета туфли, белые рубашки с короткими или длинными рукавами, галстуки, либо костюмы и брюки. Девушки также могут одевать национальную одежду.
Министерство образования и науки также рекомендует покупать школьную форму у отечественных производителей.
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