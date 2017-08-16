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Дальнее зарубежье 16.08.2017 17:16

В ЕС рассмотрят предложение Лондона о временном таможенном союзе

В Еврокомиссии (ЕК) приняли к сведению просьбу Великобритании о том, чтобы предусмотреть период временного таможенного союза с ЕС после Brexit, и пожелания Лондона относительно будущих торговых отношений сторон, заявила официальный представитель ЕК Анника Брейдтхардт.

"Но мы обратимся к этому вопросу только тогда, когда достаточно продвинемся в выполнении условий упорядоченного выхода (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

При этом она сослалась на слова руководителя переговорной команды ЕС Мишеля Барнье о том, что беспроблемная торговля сторон "невозможна вне единого рынка и таможенного союза".

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]