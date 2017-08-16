В Узбекистане с 2019 году введут загранпаспорта и отменят выездные визы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан республики за границу", сообщает в среду телеканал "Узбекистан-24".

В настоящее время гражданам Узбекистана необходимо получать разрешение (стикер) на выезд за границу, которое выдается каждые два года.

Как говорится в документе главы государства, в последние годы на территории Узбекистана осуществлена широкомасштабная работа по введению в эксплуатацию биометрической паспортной системы, созданной с применением современных инновационных технологий. Данная система позволила обеспечить граждан республики биометрическими документами, соответствующими рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и другим международным стандартам.

В 2014 году Узбекистан присоединился к соответствующему информационному ресурсу ИКАО, который позволил уполномоченным органам республики осуществлять автоматическую проверку подлинности биометрических документов иностранных государств в пунктах пропуска на государственной границе.

Указом президента принято предложение Государственного центра персонализации при правительстве, министерств внутренних и иностранных дел и Службы национальной безопасности о введении в действие с 1 января 2019 года биометрического паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу.

В этой связи с 1 января 2019 года порядок оформления стикера разрешительной записи для выезда за границу отменяется.

Действующий биометрический паспорт гражданина республики образца 2011 года является документом удостоверяющим личность и гражданство его владельца и используется на территории Узбекистана.

Согласно указу, граждане Узбекистана могут выезжать из республики на территорию государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами республики не требуется оформление въездной визы, с использованием действующего биометрического паспорта до 1 января 2021 года.

Правительству поручено в срок до 1 декабря 2017 года утвердить государственный стандарт биометрического паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу.

В срок до 1 января 2018 года соответствующим министерствам и ведомствам поручено внести на утверждение проект Положения о паспортной системе в республике и порядке выезда за границу граждан Узбекистана в новой редакции с учетом требований данного указа.

В тот же срок президент распорядился обеспечить разработку и внедрение системы оформления и выдачи биометрического паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.