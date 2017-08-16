Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-июле увеличились на 5%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-июле 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 4,9% - до 958,2 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 81% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 689,9 млн манатов (на уровне аналогичного периода 2016 г.).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon - в январе-июле 2017 года пришлось 477 млн манатов или 49,8% общего объема услуг связи (рост на 2,1% -ИФ-Аз).

Н.Аббасова