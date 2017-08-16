ЕБРР намерен инвестировать в технологические и промышленные парки в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Азербайджана договорились об инвестировании средств банка в технологические и промышленные парки в стране, сообщает газета министерства налогов «Vergiler» со ссылкой на министерство экономики.

«Льготы, предоставляемые правительством Азербайджана, повысили интерес зарубежных инвесторов, международных финансовых институтов к вложению средств в ненефтяную промышленность страны. Так, ЕБРР и правительство договорились об инвестировании средств банка в технологические и промышленные парки в Азербайджане», - сообщает газета.

Кроме того, по данным газеты, инвесторы из Южной Кореи, Сингапура, Турции и других стран намерены вкладывать средства в производство минеральных и спиртных напитков в Азербайджане, сферы строительства, машиностроения, в перерабатывающую и добывающую промышленность.

А.Ахундов