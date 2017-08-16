Цены на нефть слабо растут на данных о запасах в США, Brent торгуется у $51 за баррель

Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное повышение в ходе торгов в среду на данных Американского института нефти (API) о снижения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44в среду выросла на $0,17 (0,33%) - до $50,97 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,12 (0,25%) - до $47,67 за баррель.

Согласно данным API, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 9,2 млн баррелей.

Вместе с тем институт сообщил о росте запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране выросли на 301 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 2,1 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 18:30, и аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение товарных запасов нефти на 3,4 млн баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей.

Кроме того, министр нефти Эквадора Карлос Перес заявил, что его страна намерена ограничить нефтедобычу на текущем уровне в 541 тыс. б/с, чтобы не допустить срыва условий соглашения стран ОПЕК об ограничении поставок топлива.

Также позитивным фактором для рынка стал прогноз китайской нефтегазовой госкорпорации CNPC, согласно которому спрос на нефть в Китае к 2030 году вырастет до 690 млн тонн, что будет соответствовать 12% общемирового спроса на это топливо.