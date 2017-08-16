Президент США Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере" дал положительную характеристику решению лидера КНДР Ким Чен Ына воздержаться от пуска ракет в район острова Гуам - владения США.
"Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень разумное и взвешенное решение", - написал Д.Трамп.
"Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!" - добавил американский президент.
Ранее на этой неделе СМИ сообщали о решении Ким Чен Ына пока что не проводить ракетные пуски в сторону Гуама. Однако северокорейский лидер при этом предостерег США от агрессивных действий в отношении КНДР.
На прошлой неделе в Пхеньяне предупредили, что могут запустить несколько ракет так, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы.
В свою очередь Д.Трамп заявил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.
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