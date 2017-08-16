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Дальнее зарубежье 16.08.2017 18:12

Трамп назвал "очень разумным" решение лидера КНДР не запускать ракеты в сторону Гуама

Президент США Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере" дал положительную характеристику решению лидера КНДР Ким Чен Ына воздержаться от пуска ракет в район острова Гуам - владения США.

"Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень разумное и взвешенное решение", - написал Д.Трамп.

"Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!" - добавил американский президент.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали о решении Ким Чен Ына пока что не проводить ракетные пуски в сторону Гуама. Однако северокорейский лидер при этом предостерег США от агрессивных действий в отношении КНДР.

На прошлой неделе в Пхеньяне предупредили, что могут запустить несколько ракет так, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы.

В свою очередь Д.Трамп заявил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]