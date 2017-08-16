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СНГ 16.08.2017 19:47

РФ договорилась с коллегами по ЕАЭС маркировать все значимые товары в целях их прослеживаемости - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил руководство АО "Гознак" проработать большее внедрение системы прослеживаемости товаров в РФ в связи с договоренностями со странами-участниками ЕАЭС.

"Недавно у нас в Казахстане было заседание Межправительственного совета государств Евразийского союза. Мы как раз одним из вопросов рассматривали прослеживаемость товаров, что очень важно. Для того, чтобы понимать, какие товары идут через территорию России, какие производятся, какие направляются транзитом, где они оседают - это вопросы конкуренции и защиты нашего национального рынка. Поэтому, если этому уделить внимание, это будет иметь большое значение для нашей экономики, стало быть, и для людей", - сказал Д.Медведев на встрече с генеральным директором "Гознака" Аркадием Трачуком.

А.Трачук отметил, что "Гознак" занимается реализацией подобных проектов.

"Безусловно, мы очень активно сейчас участвуем в реализации этих проектов. Думаю, вы знаете о тех результатах, которые были достигнуты на предмет маркировки меховых изделий", - сказал гендиректор предприятия.

Д.Медведев напомнил, что "это была тестовая тема", на нее согласились все участники ЕАЭС, поскольку меховых изделий не так много, и они дорогостоящие.

"В принципе, у нас есть такая договоренность с коллегами по Евразийскому союзу, нам нужно будет распространить практически на все значимые товары. Надеюсь, "Гознак" в этом будет помогать", - отметил премьер-министр.

"Техническая готовность для этого имеется", - заверил А.Трачук.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, ТОВАРЫ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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