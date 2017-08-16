Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azersu» из госбюджета 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в поселках Бинагади Бинагадинского района города Баку и Мехдиабад и Новханы Апшеронского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Р.Бабаев