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16.08.2017 16:49

Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azersu» из госбюджета 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в поселках Бинагади Бинагадинского района города Баку и Мехдиабад и Новханы Апшеронского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕГИОНЫ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]