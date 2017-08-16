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СНГ 16.08.2017 18:34

Россиян в числе пострадавших от теракта в Нигерии нет - МИД РФ

Российские граждане не пострадали в результате теракта, совершенного во вторник на северо-востоке Нигерии, сообщает МИД РФ.

"Российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в комментарии, размещенном в среду на сайте российского МИД.

"Решительно осуждаем любые проявления экстремизма и насилия в отношении мирного населения и последовательно поддерживаем усилия руководства Нигерии в борьбе с террористической угрозой, в первую очередь с преступной активностью группировки "Боко Харам"", - отметили на Смоленской площади.

Во вторник в районе населенного пункта Мандарари (штат Борно) на северо-востоке Нигерии три смертницы совершили серию терактов, погибли более 30 мирных жителей и более 80 человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, НИГЕРИЯ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]