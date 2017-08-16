Россиян в числе пострадавших от теракта в Нигерии нет - МИД РФ

Российские граждане не пострадали в результате теракта, совершенного во вторник на северо-востоке Нигерии, сообщает МИД РФ.

"Российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в комментарии, размещенном в среду на сайте российского МИД.

"Решительно осуждаем любые проявления экстремизма и насилия в отношении мирного населения и последовательно поддерживаем усилия руководства Нигерии в борьбе с террористической угрозой, в первую очередь с преступной активностью группировки "Боко Харам"", - отметили на Смоленской площади.

Во вторник в районе населенного пункта Мандарари (штат Борно) на северо-востоке Нигерии три смертницы совершили серию терактов, погибли более 30 мирных жителей и более 80 человек получили ранения.