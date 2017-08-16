Прокурор попросил длительные сроки заключения для бывших сотрудников органов нацбезопасности Азербайджана

Обвинение потребовало 15 лет тюремного заключения для экс-начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта (ГУБСЭТ) расформированного МНБ Азербайджана, генерал-майора Акифа Човдарова с лишением его званий и регалий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Сабунчинском районном суде.
В ходе заседания суда в среду гособвинитель также потребовал приговорить к 12 годам лишения свободы бывшего начальника 1-го управления ГУБСЭТ Салима Мамедова и к 9 годам - бывшего начальника 2-го управления ГУБСЭТ Акифа Алиева и бывшего замначальника 3-го управления ГУБСЭТ Орхана Османова.
В обвинительном акте говорится, что вышеуказанные лица обвиняются в том, что в период с 2005 по 2015 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали незаконное прослушивание телефонных переговоров ряда предпринимателей, другие виды слежки за ними. Полученная информация личного, семейного, коммерческого и профессионального характера использовалась против бизнесменов, которых незаконно арестовывали и привозили в здание МНБ, где запугивали с применением насилия и угроз, подвергали физическим и психическим формам воздействия.
В материалах уголовного дела отмечается, что общий ущерб, нанесенный обвиняемыми лицами 62 потерпевшим, составил 17,172 млн манатов. Путем запугивания и разбоя с потерпевших данная группа лиц получила денежных средств на 6,9 млн манатов, золотых украшений и недвижимого имущества - на 9,375 млн манат. А.Човдаров и другие обвиняются также в получении взяток на 897 тыс. манатов и в присвоении госсредств на 2,917 млн манатов.
С целью обеспечения выплат в рамках ущерба, нанесенного пострадавшим, правоохранительные органы наложили арест на личное имущество и денежные средства А.Човдарова, С.Мамедова, А.Алиева и О.Османова на общую сумму 33,466 млн манатов.
Р.Бабаев
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