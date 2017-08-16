Бельгийское государство выступит истцом против виновных в заражении куриных яиц инсектицидом - СМИ

Бельгия подаст судебный иск против предпринимателей, по вине которых произошло заражение куриных яиц инсектицидом фипронилом, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на заслуживающий доверия источник.

"Юридические расследования проводятся в Бельгии и Нидерландах по причине обнаружения следов этого инсектицида в яйцах в полутора десятках европейских стран", - напоминает канал в публикации в среду на своем сайте.

В Нидерландах два руководителя предприятия Chickfriend, подозреваемые в применении запрещенного к использованию в животноводстве инсектицида, арестованы и помещены под стражу. В Бельгии Федеральное агентство по безопасности продовольственной цепи продолжает в превентивных целях держать закрытыми 21 хозяйство по производству куриных яиц.

С точки зрения бельгийской федеральной власти, отмечает RTBF, были совершены уголовные преступления, и государство желает выступить истцом против виновных в создании кризисной ситуации, чтобы возместить причиненный ущерб.

Зараженные фипронилом яйца были экспортированы в 17 европейских стран и Гонконг, сообщают СМИ.