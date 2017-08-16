Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9972 RUR   0.0284 GBR   2.1893 TRY   0.4808

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 30° Завтра 23° 32° 18 Авг 23° 33° 19 Авг 22° 33°

Дальнее зарубежье 16.08.2017 19:31

В Швейцарии весной разблокировали счета экс-главы "Банка Москвы" Бородина - СМИ

Судебные власти Швейцарии весной 2017 года разблокировали счета бывшего президента "Банка Москвы" Андрея Бородина, сообщает в среду швейцарская радиостанция SRF со ссылкой на генпрокуратуру страны.

По его информации, речь идет о примерно 265 млн евро, которые находились почти на двух десятках счетов.

Швейцарские СМИ отмечают, что изначально эти деньги были заблокированы в рамках соглашения о юридической взаимопомощи между РФ и Швейцарией. Однако позже в Берне пришли к выводу, что Россия может не обеспечить справедливое рассмотрение дела А.Бородина в суде. Поэтому в мае 2017 года российский запрос о юридической помощи по данному делу был отклонен, а счета - разблокированы.

В конце 2010 года Следственный департамент МВД РФ возбудил дело в отношении бывшего президента "Банка Москвы" А.Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Их обвинили в мошенничестве со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал "Банк Москвы".

По данным следствия, бывшие топ-менеджеры "при пособничестве президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина и гендиректора ЗАО "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной путем мошенничества похитили более 12,5 млрд рублей, принадлежащих руководимой ими организации".

А.Бородин и Д.Акулинин были объявлены в международный розыск, после чего заочно арестованы решением Тверского суда Москвы. Б.Шемякину в сентябре 2011 года была избрана мера пресечения в виде залога, после чего, по данным следствия, он покинул территорию РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, БАНК/МОСКВЫ, СЧЕТА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]