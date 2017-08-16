Судебные власти Швейцарии весной 2017 года разблокировали счета бывшего президента "Банка Москвы" Андрея Бородина, сообщает в среду швейцарская радиостанция SRF со ссылкой на генпрокуратуру страны.

По его информации, речь идет о примерно 265 млн евро, которые находились почти на двух десятках счетов.

Швейцарские СМИ отмечают, что изначально эти деньги были заблокированы в рамках соглашения о юридической взаимопомощи между РФ и Швейцарией. Однако позже в Берне пришли к выводу, что Россия может не обеспечить справедливое рассмотрение дела А.Бородина в суде. Поэтому в мае 2017 года российский запрос о юридической помощи по данному делу был отклонен, а счета - разблокированы.

В конце 2010 года Следственный департамент МВД РФ возбудил дело в отношении бывшего президента "Банка Москвы" А.Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Их обвинили в мошенничестве со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал "Банк Москвы".

По данным следствия, бывшие топ-менеджеры "при пособничестве президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина и гендиректора ЗАО "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной путем мошенничества похитили более 12,5 млрд рублей, принадлежащих руководимой ими организации".

А.Бородин и Д.Акулинин были объявлены в международный розыск, после чего заочно арестованы решением Тверского суда Москвы. Б.Шемякину в сентябре 2011 года была избрана мера пресечения в виде залога, после чего, по данным следствия, он покинул территорию РФ.