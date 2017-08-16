Американский армейский вертолет разбился на Гавайях

Спасатели и военные США ведут в среду поиск пяти военнослужащих, находившихся на борту разбившегося близ острова Оаху (Гавайи) армейского вертолета, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Речь идет о многоцелевом вертолете UH-60 Black Hawk, который выполнял тренировочный полет.

О причине крушения не сообщается.