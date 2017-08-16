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Дальнее зарубежье 16.08.2017 18:00

Американский армейский вертолет разбился на Гавайях

Спасатели и военные США ведут в среду поиск пяти военнослужащих, находившихся на борту разбившегося близ острова Оаху (Гавайи) армейского вертолета, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Речь идет о многоцелевом вертолете UH-60 Black Hawk, который выполнял тренировочный полет.

О причине крушения не сообщается.

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Тэги: США, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]