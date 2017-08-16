Ассоциация производителей и экспортеров хурмы создана в Азербайджане, отмечается в сообщении министерства экономики.

«На встрече, которая прошла в Гейчайском районе в среду и в которой приняли участие около 50 производителей и экспортеров хурмы, была учреждена Ассоциация производителей и экспортеров хурмы» - говорится в сообщении.

Председателем правления ассоциации избран глава фермерского хозяйства Siracoglu Гадир Юсифов.

А.Ахундов