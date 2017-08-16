Ассоциация производителей и экспортеров хурмы создана в Азербайджане, отмечается в сообщении министерства экономики.
«На встрече, которая прошла в Гейчайском районе в среду и в которой приняли участие около 50 производителей и экспортеров хурмы, была учреждена Ассоциация производителей и экспортеров хурмы» - говорится в сообщении.
Председателем правления ассоциации избран глава фермерского хозяйства Siracoglu Гадир Юсифов.
А.Ахундов
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