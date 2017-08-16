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АПК 16.08.2017 18:22

Ассоциация производителей и экспортеров хурмы создана в Азербайджане

Ассоциация производителей и экспортеров хурмы создана в Азербайджане, отмечается в сообщении министерства экономики.

«На встрече, которая прошла в Гейчайском районе в среду и в которой приняли участие около 50 производителей и экспортеров хурмы, была учреждена Ассоциация производителей и экспортеров хурмы» - говорится в сообщении.

Председателем правления ассоциации избран глава фермерского хозяйства Siracoglu Гадир Юсифов.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХУРМА, ЭКСПОРТЕРЫ, АССОЦИАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]