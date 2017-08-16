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Наука и образование 16.08.2017 18:37

Более 200 человек из Азербайджана едут учиться в российские вузы в этом году – посол

Посол России в Баку Владимир Дорохин считает сотрудничество в сфере образования одним из приоритетов развития азербайджано-российских отношений

«В российско-азербайджанских отношениях присутствует все: экономика, политика, военное дело, Каспийское море. Но то, что мы делаем в плане образования, в частности, предоставление возможности обучаться – это особый случай. Это будущее Азербайджана и будущее азербайджано-российских отношений», - сказал В.Дорохин на встрече с азербайджанскими студентами, поступившими в российские вузы.

Дипломат отметил наличие в Азербайджане большого интереса к получению образования и соответствующих стипендий в России.

По его словам, в текущем учебном году из Азербайджана в Россию едет учиться 201 студент, «что является своеобразным рекордом».

В.Дорохин отметил, что всего было подано 900 заявок от желающих получить высшее образование в России.

«88 из поступивших 201 человек отправятся учиться в Москву, десять студентов – в Санкт-Петербург», - подчеркнул посол.

По словам В.Дорохина, наиболее востребованной среди азербайджанских студентов является специальность «клиническая медицина».

«Предпочтение этой специальности отдают 34 человека. Затем следуют экономика и управление – 31 человек, языкознание и литературоведение – 12 человек, политические науки и регионоведение – 10», - сказал он.

Дипломат также добавил, что в этом году 105 азербайджанцев едут учиться в бакалавриате, 20 – в специалитете, 53 – в магистратуре, 17 – в ординатуре и 7 – в аспирантуре.

«Сегодня в российских вузах обучаются примерно 15 тыс. граждан Азербайджана. Россия остается одним из важных центров по подготовке кадров для Азербайджана. Я очень рад, что в наших отношениях, которые характеризуются, как стратегические, есть проекты, которые непосредственно приносят пользу людям, семьям, странам и, в итоге, тем отношениям, которые существуют между нашими странами», - подчеркнул российский посол.

В.Дорохин особо отметил, что в свое время российское образование получили нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, СТУДЕНТЫ, ПОСОЛ


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