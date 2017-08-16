Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт станет одним из участников благотворительного футбольного матча с участием легенд английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Барселоны", сообщает AS.

У.Болт будет играть в составе "МЮ", поклонником которого он является, а матч состоится 2 сентября на поле стадиона "Олд Траффорд" - домашней арены английского клуба.

Компанию легкоатлету в составе "МЮ" составят Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Гари Невилл, ряд других именитых в прошлом игроков команды. В свою очередь, в составе "Барселоны", в частности, сыграют Георге Попеску, Эрик Абидаль, Хулио Салинас.

Любовь к "Манчестер Юнайтед" У.Болт афишировал давно и признавался, что мечтает выйти на поле в составе команды. Алекс Фергюсон, будучи ее главным тренером, заявлял о намерении привлечь ямайца к игре за "МЮ" в благотворительном матче.

У.Болт завершил карьеру легкоатлета, а последним его выступлением стал финишировавший 13 августа чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне. Здесь ямаец остался без награды высшего достоинства. В забеге на 100 м он финишировал третьим, а эстафету 4х100 м на своем этапе завершить не смог из-за травмы.

По факту У.Болт завоевал девять золотых медалей Олимпийских игр, но одной из них он лишился из-за допинга, на котором попался его партнер по эстафетной команде в Пекине-2008 Неста Кантера. Победный результат ямайской команды в забеге в Пекине был аннулирован.