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Дальнее зарубежье 16.08.2017 21:12

Меркель пообещала сделать все возможное, чтобы избежать Третьей мировой войны из-за КНДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель затронула актуальные политические темы в ходе интервью, проведенного звездами видеохостинга Youtube в преддверии осенних парламентских выборов в Германии, передают в среду европейские СМИ.

В частности, А.Меркель высказала мнение, что северокорейский конфликт не приведет к началу Третьей мировой войны. "Мы сделаем все во избежание такой катастрофы", - сказала она.

"Риторика может привести к эскалации, ухудшить ситуацию, и вызвать насилие", - добавила при этом А.Меркель, имея в виду недавние резкие высказывания президента США Дональда Трампа в отношении КНДР.

Канцлер ФРГ также затронула тему создания электроавтомобилей, отметив, что германское правительство будет осуществлять планы по их созданию с целью защиты окружающей среды.

Помимо этого, А.Меркель в ходе интервью затронула такие темы, как нелегальная иммиграция и равенство в правах между мужчинами и женщинами.

Парламентские выборы в Германии состоятся в сентябре 2017 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]