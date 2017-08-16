Киргизский оппозиционер Текебаев получил восемь лет по коррупционному делу, но отбывать будет вдвое меньший срок

Лидер киргизской оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" (Родина) Омурбек Текебаев осужден на восемь лет лишения свободы по обвинению в коррупции

"Вина О.Текебаева доказана, он приговорен к восьми годам лишения свободы", - заявил на заседании Первомайского районного суда Бишкека в среду судья Айбек Эрнис уулу.

"Другой обвиняемый по уголовному делу - Дуйшонкул Чотонов (экс-глава МЧС Киргизии - "ИФ") - приговорен к восьми годам лишения свободы", - добавил судья.

В свою очередь адвокат Искен Афиджанов сообщил "Интерфаксу", что О.Текебаев и Д.Чотонов с учетом амнистии проведут в колонии усиленного режима 4,5 года. "О.Текебаев и Д.Чотонов приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретом занимать государственные должности на протяжении трех лет. Однако к ним применили амнистию по случаю 65-летия декларации о правах человека. Таким образом, срок каждому будет сокращен на 1/3", - сказал он.

По его словам, суд также вычел один год заключения. "Тем самым общий срок заключения составляет 4,5 года в колонии усиленного режима", - отметил собеседник агентства.

О.Текебаев и Д.Чотонов были задержаны в конце февраля Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ). Спецслужба обвиняет их в коррупции и мошенничестве вокруг сотового оператора "MegaCom" (ЗАО "Альфа Телеком").

Согласно показаниям основного свидетеля, российского бизнесмена Леонида Маевского, О.Текебаев и Д.Чотонов в 2010 году получили от него $1 млн для создания преференций по управлению национализированной сотовой компанией "MegaCom", что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Гособвинение просило суд назначить для О.Текебаева наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретить политику в течение трех лет занимать государственные должности. Для Д.Чотонова обвинение просило восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать госдолжности в течение трех лет. Представители стороны обвинения заявили, что вина обоих подсудимых полностью доказана. Вместе с тем ни О.Текебаев, ни Д.Чотонов свою вину не признали. О.Текебаев назвал дело политическим заказом.

О.Текебаев, занимавший ранее пост спикера парламента и заместителя главы временного правительства Киргизии, наряду с президентом Алмазбеком Атамбаевым был активным участником событий апреля 2010 года, которые привели к смене власти в Киргизии и бегству занимавшего тогда пост главы государства Курманбека Бакиева.

Оппозиционер планировал участвовать в выборах президента Киргизии, запланированных на 15 октября, однако 10 августа ЦИК Киргизии отказал О.Текебаеву в возможности сдать тест на знание государственного киргизского языка, обязательный для всех претендентов. Таким образом, политик не сможет принять участия в президентской гонке.