«Prado» перевернулись на юге Азербайджана, погибли два человека

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло в среду в Масаллинском районе на юге Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«Житель Баку Назим Гасанов не справился с управлением автомобиля марки «Toyota Prado», в результате чего иномарка перевернулась, что повлекло за собой гибель двух пассажиров Аиды Гасановой и Афера Амрахова», - говорится в сообщении.

Пострадавшие при ДТП Н.Гасанов и другой пассажир Замиг Гасанов госпитализированы.

Р.Бабаев