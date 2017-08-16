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Происшествия 16.08.2017 19:51

«Prado» перевернулись на юге Азербайджана, погибли два человека

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло в среду в Масаллинском районе на юге Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«Житель Баку Назим Гасанов не справился с управлением автомобиля марки «Toyota Prado», в результате чего иномарка перевернулась, что повлекло за собой гибель двух пассажиров Аиды Гасановой и Афера Амрахова», - говорится в сообщении.

Пострадавшие при ДТП Н.Гасанов и другой пассажир Замиг Гасанов госпитализированы.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]