«Prado» перевернулись на юге Азербайджана, погибли два человека

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло в среду в Масаллинском районе на юге Азербайджана, сообщают местные СМИ.
«Житель Баку Назим Гасанов не справился с управлением автомобиля марки «Toyota Prado», в результате чего иномарка перевернулась, что повлекло за собой гибель двух пассажиров Аиды Гасановой и Афера Амрахова», - говорится в сообщении.
Пострадавшие при ДТП Н.Гасанов и другой пассажир Замиг Гасанов госпитализированы.
Р.Бабаев
Пан Ги Мун отмечает наличие большого потенциала для расширения азербайджано-корейских отношений
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 115 раз - Минобороны Азербайджана
Первый вице-премьер и министр обороны Азербайджана осмотрели готовность воинских подразделений в прифронтовой зоне
Ассоциация производителей и экспортеров хурмы создана в Азербайджане
Air Berlin хватит госкредита на 3 месяца, за это время будет решен вопрос о продаже
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
МИД РФ: реализация заявлений США по КНДР обернется Апокалипсисом
Киргизский оппозиционер Текебаев получил восемь лет по коррупционному делу, но отбывать будет вдвое меньший срок
Сообщение Обамы в "Твиттере" о толерантности и любви стало самым популярным за историю соцсети
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»