МИД РФ: реализация заявлений США по КНДР обернется Апокалипсисом

Если Вашингтон реализует свои заявления в отношении Пхеньяна, то это станет сценарием Апокалипсиса, заявляют в МИД РФ.
"Если то, что мы слышим из Вашингтона, может быть реализовано, то это, конечно, какой-то сценарий Апокалипсиса. И главное, что эти разрушительные действия, они не останутся только внутри региона", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Вести.фм".
"Это мировая будет проблема", - подчеркнула она.
По словам М.Захаровой "в последнее время заявления, которые делаются в Вашингтоне, они как под копирку повторяют заявления, которые делались в Пхеньяне".
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