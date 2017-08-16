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СНГ 16.08.2017 21:56

МИД РФ: реализация заявлений США по КНДР обернется Апокалипсисом

Если Вашингтон реализует свои заявления в отношении Пхеньяна, то это станет сценарием Апокалипсиса, заявляют в МИД РФ.

"Если то, что мы слышим из Вашингтона, может быть реализовано, то это, конечно, какой-то сценарий Апокалипсиса. И главное, что эти разрушительные действия, они не останутся только внутри региона", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Вести.фм".

"Это мировая будет проблема", - подчеркнула она.

По словам М.Захаровой "в последнее время заявления, которые делаются в Вашингтоне, они как под копирку повторяют заявления, которые делались в Пхеньяне".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]