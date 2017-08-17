Советник Трампа заверил, что войны с Северной Кореей не будет

Стивен Бэннон - главный советник американского президента Дональда Трампа по стратегическим вопросам - предложил забыть о возможности силового решения северокорейской проблемы, сообщило издание American Prospect.

"Военного решения (ядерной проблемы Северной Кореи - ИФ) не существует, забудьте об этом", - заявил он в интервью.

Политик пояснил: "Пока кто-либо не сможет решить уравнение, которое покажет, что 10 млн граждан Южной Кореи не погибнут в первые же 30 минут в результате применения обычных вооружений, я не знаю, о чем говорить. Военного решения нет, они (Северная Корея - ИФ) нас переиграли".

Заявление С.Бэннона последовало за оценками о некотором смягчении воинствующей риторики и со стороны США и КНДР, о чем ранее заявили, в частности, главы МИД РФ Сергей Лавров и Китая Ван И.