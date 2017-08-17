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Дальнее зарубежье 17.08.2017 08:51

Советник Трампа заверил, что войны с Северной Кореей не будет

Стивен Бэннон - главный советник американского президента Дональда Трампа по стратегическим вопросам - предложил забыть о возможности силового решения северокорейской проблемы, сообщило издание American Prospect.

"Военного решения (ядерной проблемы Северной Кореи - ИФ) не существует, забудьте об этом", - заявил он в интервью.

Политик пояснил: "Пока кто-либо не сможет решить уравнение, которое покажет, что 10 млн граждан Южной Кореи не погибнут в первые же 30 минут в результате применения обычных вооружений, я не знаю, о чем говорить. Военного решения нет, они (Северная Корея - ИФ) нас переиграли".

Заявление С.Бэннона последовало за оценками о некотором смягчении воинствующей риторики и со стороны США и КНДР, о чем ранее заявили, в частности, главы МИД РФ Сергей Лавров и Китая Ван И.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТНИК, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]