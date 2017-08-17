США согласились не применять военную силу против КНДР - президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уверен, что войны на Корейском полуострове больше не будет.
"Я говорю с уверенностью: войны на Корейском полуострове больше не будет", - заявил он на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням пребывания у власти.
По его словам, "Соединенные Штаты и президент Дональд Трамп также согласились, что будут обсуждать с Южной Кореей все меры, которые они намерены предпринять, независимо от того, какими эти меры будут".
Мун Чжэ Ин пояснил, что воинствующая риторика США преследовала цели оказания давления на Пхеньян.
"США искали пути оказания максимального давления на Северную Корею и ужесточения санкций против нее посредством последней резолюции СБ ООН. Одновременно они рассматривали односторонние меры. Думаю, президент Трамп оказывает давление путем демонстрации решимости. И это совсем не обязательно демонстрировать путем приятия мер военного характера", - сказал глава южнокорейского государства.
О невозможности войны на Корейском полуострове заявил также главный советник Д.Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.
"Военного решения (ядерной проблемы Северной Кореи - ИФ) не существует, забудьте об этом", - заявил он в интервью издание American Prospect.
Политик пояснил: "Пока кто-либо не сможет решить уравнение, которое покажет, что 10 млн граждан Южной Кореи не погибнут в первые же 30 минут в результате применения обычных вооружений, я не знаю, о чем говорить. Военного решения нет, они (Северная Корея - ИФ) нас переиграли".
Заявление С.Бэннона последовало за оценками о некотором смягчении воинствующей риторики и со стороны США и КНДР, о чем ранее заявили, в частности, главы МИД РФ Сергей Лавров и Китая Ван И.
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