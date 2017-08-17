Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 23° 33° 19 Авг 22° 33° 20 Авг 22° 33°

Дальнее зарубежье 17.08.2017 09:09

США согласились не применять военную силу против КНДР - президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уверен, что войны на Корейском полуострове больше не будет.

"Я говорю с уверенностью: войны на Корейском полуострове больше не будет", - заявил он на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням пребывания у власти.

По его словам, "Соединенные Штаты и президент Дональд Трамп также согласились, что будут обсуждать с Южной Кореей все меры, которые они намерены предпринять, независимо от того, какими эти меры будут".

Мун Чжэ Ин пояснил, что воинствующая риторика США преследовала цели оказания давления на Пхеньян.

"США искали пути оказания максимального давления на Северную Корею и ужесточения санкций против нее посредством последней резолюции СБ ООН. Одновременно они рассматривали односторонние меры. Думаю, президент Трамп оказывает давление путем демонстрации решимости. И это совсем не обязательно демонстрировать путем приятия мер военного характера", - сказал глава южнокорейского государства.

О невозможности войны на Корейском полуострове заявил также главный советник Д.Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

"Военного решения (ядерной проблемы Северной Кореи - ИФ) не существует, забудьте об этом", - заявил он в интервью издание American Prospect.

Политик пояснил: "Пока кто-либо не сможет решить уравнение, которое покажет, что 10 млн граждан Южной Кореи не погибнут в первые же 30 минут в результате применения обычных вооружений, я не знаю, о чем говорить. Военного решения нет, они (Северная Корея - ИФ) нас переиграли".

Заявление С.Бэннона последовало за оценками о некотором смягчении воинствующей риторики и со стороны США и КНДР, о чем ранее заявили, в частности, главы МИД РФ Сергей Лавров и Китая Ван И.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, США


Похожие новости


Президент Южной Кореи надеется, что КНДР выберет путь диалога Президент Южной Кореи надеется, что руководство КНДР не пройдет через "точку невозврата" в своей политике Президент Южной Кореи заявляет о необходимости диалога с КНДР, несмотря на непредсказуемость северокорейских лидеров Президент Южной Кореи назвал безработицу в стране серьезной проблемой, которая может привести к катастрофе Новый лидер Южной Кореи в конце июня посетит Вашингтон - СМИ Новый президент Южной Кореи намерен отказаться от традиционной резиденции главы государства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]