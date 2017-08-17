Более 35 человек погибли при подавлении бунта в венесуэльской тюрьме

При подавлении бунта в тюрьме на юге Венесуэлы погибли не менее 37 заключенных, сообщили СМИ со ссылкой на власти.

В сообщении прокуратуры указывается, что начато расследование "в связи с гибелью 37 человек" в тюрьме города Пуэрто-Аякучо штата Амасонас.

СМИ отмечают, что при подавлении многочасового бунта ранения получили 14 представителей властей, однако не уточняется, есть ли среди них погибшие.