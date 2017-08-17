Саудовская Аравия допустит катарцев на хадж в Мекку - СМИ

Власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить паломникам из Катара пересечь границу и принять участие в хадже в Мекку, сообщили местные СМИ.

Такое решение, как следует из сообщения саудовского новостного агентства, было принято наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом после консультаций с посланником Дохи.

Более того, принц распорядился отправить в Доху свой самолет, чтобы за собственный счет доставить катарских паломников в Мекку.

Это первый случай открытия границы для представителей Катара после объявленного Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Йеменом и Египтом разрыва дипломатических отношений и торговых связей с Катаром по обвинению Дохи в поддержке террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран, отмечают наблюдатели.