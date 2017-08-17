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Дальнее зарубежье 17.08.2017 09:35

Саудовская Аравия допустит катарцев на хадж в Мекку - СМИ

Власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить паломникам из Катара пересечь границу и принять участие в хадже в Мекку, сообщили местные СМИ.

Такое решение, как следует из сообщения саудовского новостного агентства, было принято наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом после консультаций с посланником Дохи.

Более того, принц распорядился отправить в Доху свой самолет, чтобы за собственный счет доставить катарских паломников в Мекку.

Это первый случай открытия границы для представителей Катара после объявленного Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Йеменом и Египтом разрыва дипломатических отношений и торговых связей с Катаром по обвинению Дохи в поддержке террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран, отмечают наблюдатели.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КАТАР, ХАДЖ, ДОПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]